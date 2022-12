Cristòfol Gimeno optarà al seu setè mandat com a alcalde de Castellgalí

optarà al seu setè mandat consecutiu a l'alcaldia dea les, segons ha informat aquest dilluns el. Eles presentarà per "culminar els grans projectes que hi ha en marxa" al municipi.L'elecció de Cristòfol Gimeno com a alcaldable va ser proposada el passat mes de novembre per l'de Castellgalí i posteriorment va ser confirmada i ratificada per ladel partit, on Gimeno n'és primer secretari, i peldel PSC.Actualment, Gimeno també és diputat al