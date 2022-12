El tram urbà del riu Cardener a Súria serà objecte de treballs de neteja a partir de dilluns

El tram delcomprès entre el pont dei la palanca de ladeserà objecte de treballs dea partir d'aquest dilluns 12 de desembre. L'actuació comportarà unper tal de facilitar la intervenció de maquinària pesada que accedirà a la llera del Cardener des del passeig del Riu.L'objectiu d'aquests treballs ésacumulats com a mesura de precaució davant de possibles increments del cabal. L'actuació també afavorirà la fauna del riu i la realització d'activitats humanes com la pesca recreativa.L'Ajuntament ha dut a terme les gestions pertinents per tal d'obtenir el permís de l'(ACA) per a la realització d'aquests treballs, pels quals s'ha concedit una subvenció parcial, i que tenen un pressupost de licitació de 77.530,77 euros, IVA inclòs. Es preveu que aquesta intervenció es perllongui durant prop de tres setmanes.Els treballs es desenvoluparan en und'uns 475 metres, amb una superfície aproximada de 5.300 metres quadrats.L'ja ha estat informada sobre la realització d'aquesta actuació. Al mateix temps, l'Ajuntament demana a tota la ciutadania que s'abstingui d'apropar-se al riu Cardener en els punts més propers als treballs que s'hi estiguin realitzant.