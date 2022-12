Acaba la recuperació del tram del camí de la riera de Rajadell malmès fa dos anys

Aquesta setmana han finalitzat els treballs dei restauració del camí de la riera de Rajadell que havien estat malmesos fa dos anys durant l'execució d'un pla forestal que va ser denunciat per l'entitat ambientalista Meandre , i que, posteriorment, va negociar amb la propietat i l'Ajuntament de Rajadell les tasques de restauració de l'entorn Els treballs de renaturalització i reposició del camí han estat projectats i executats per l'empresa. En síntesi, s'han retirat, tot i que encara en queden, i s'han restaurat lestalades fent una plantació en grup en diferents escocells. Així mateix s'ha practicat lade pollancres i freixes talades per afavorir el creixement d'un sòl peu. En total s'han plantat 187 exemplars de ribera entre. Pel que fa al camí, se li ha donat una amplada de metre i mig i s'hi han fet cunetes de drenatge amb pedra cada 50 metres.Després d'aquest final satisfactori, les entitats que vetllen pel patrimoni natural es mostren preocupades per la "" d'algunes empreses d'aprofitament forestal que desconeixen o no tenen en compte la importància de la sostenibilitat del conjunt dels ecosistemes durant l'execució dels plans de. La preocupació de les entitats creix en un moment en què existeix un cert consens en la necessitat d'i recuperar el mosaic agrícola i forestal, dues tasques ingents, "que si es fan bé han d'aportar una millor resiliència dels boscos, ajudar a l'objectiu dei disminuir el risc d'".Avisen, però, que cal que aquest objectiu "siguien biologia, enginyeria forestal, agronomia i motoserristes per assolir la sostenibilitat delsrespectant l'equilibri de la vida entre arbres, sotabosc, matollars, vertebrats, ocells, amfibis i invertebrats que hi conviuen".Per últim, Meandre insisteix que la preservació de la biodiversitat "no està renyida amb l'".