Dimarts es presentarà al Casino el llibre d'història gràfica «Mines de potassa del Bages»

La sala d'actes del Casino de Manresa acollirà el proper dimarts a les 7 de la tarda la presentació del llibre Mines de potassa del Bages, de l'estudiós surienc. El volum inclou nombroses fotografies inèdites de l'arxiu històric de l'empresasobre l'origen i el desenvolupament del sector a la comarca. El llibre Mines de potassa del Bages ha estat publicat per l'editorial, especialitzada en obres d'història gràfica.El nou llibre ofereix centenars d'imatges històriques de les, amb àmplies descripcions del context en què va néixer el sector a partir del descobriment de la potassa a Súria el 2912, i es va desenvolupar en les primeres dècades del segle XX. També hi ha referències als diversos projectes miners que no van arribar a materialitzar-se.