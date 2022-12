Una mala primera part condemna el CE Manresa al Prat (3-1)

L'ha repetit les bones actuacions que va fer contra l'a casa i al camp deli ha vençut eldemostrant, una vegada més, que qualsevol equip deés perillós, encara que es trobi més avall a la classificació.A banda, els blanc-i-vermells han completat unaque, combinat amb eldels locals, ha deixat un 3-0 al descans que ha estat impossible de remuntar.Ben d'hora, al minut 4, l'AE Prat s'ha avançat amb gol d'. El gol ha agafat a contrapeu els jugadors manresans, que al 18 encaixaven el segon, obra d'. Al minut 27 ha estat el CE Manresa qui ha pogut reduir diferències, quan el porter local ha refusat a córner un xut de falta directa de. Malgrat que els dehan tingut oportunitats per marcar, han estat, de nou, els pota blava, els que han trobat la xarxa de Pulido amb gol d'al minut 43.A la segona part, el visitantno ha saltat a la gespa després que en el primer període hagi sofert un petit desmai. El jugador manresà serà sotmès a proves mèdiques aquesta setmana per precaució.Amb el 3-0 en contra, el CE Manresa ha tingut una millor actuació a la segona part. Al minut 63,ha xutat enganxat al pal, però el porter local ha pogut desviar l'esfèrica. El domini ha estat visitant durant força segona part, però el gol de l'honor no ha arribat fins al minut 89 a la sortida d'un córner, quan en una jugada embolicada la pilota ha acabat al fons de la porteria., però a falta de conèixer l'acta arbitral, no està clar si no serà donat en pròpia porta.Amb aquesta segona derrota consecutiva després de la desfeta contra el Badalona, diumenge passat al Congost , el CE Manresa baixa fins a la cinquena posició. La propera jornada rebrà al Congost l'Espanyol B, en un partit de màxima dificultat contra l'actual colíder de la competició.