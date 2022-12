El Baxi Manresa lluita però no pot amb el Real Madrid (103‑89)

Repetir un triomf com el que va aconseguir el Baxi Manresa la temporada passada contra el Real Madrid semblava gairebé impossible. Encara menys vistes unes limitacions al joc interior bagenc agreujades amb la darrera lesió de Jordan Caroline. La sorpresa no s'ha repetit. I les diferències dins la pintura han quedat ben paleses. Però el Baxi Manresa ha intentat explotar al màxim els seus recursos i ha lluitat per marxar content del. Fins al descans el marcador era més que digne per als de. Però una sortida en tromba del conjunt madridista ha dissipat tots els dubtes.(27 punts i 10 rebots) i(15 punts) han estat els millors del quadre bagenc.El cinc inicial l'han format, Juan Pablo Vaulet i. El Real Madrid ho ha fet amb Nigell William-Goss, Alberto Abalde, Dzanan Musa, Petr Cornelie i Vicent Poirier. El triple inicial de Musa l'han respost Vaulet i Harding (3-4, minut 2). Aquest mínim avantatge no ha durat als bagencs. El Real Madrid ha imposat la seva força basada bàsicament en la major alçada dels seus jugadors. Els locals eren capaços de trobar bones situacions. I quan fallaven tenien una segona opció al dominar el rebot. En canvi, el Baxi Manresa no tenia les mateixes prestacions. Si la pilota no entrava a la primera oportunitat no hi havia una segona ocasió. Davant la inferioritat dins la pintura els bagencs han volgutha sumat dos triples per intentar mantenir el duel mínimament igualat (18-14, minut 8). Els locals han intentat fer una estrebada al marcador i han aconseguit una màxima renda de nou punts. Dos tirs lliures de Ferrari han fixat el 23-16 al final dels primers deu minuts.El parcial del segon quart s'ha mantingut equilibrat força estona. Vaulet ha assumit galons. L'argentí ha sumat set punts seguits i ha ajudat en el rebot defensiu. Un 2+1 situava el 32-27 al marcador (minut 15). El Real Madrid ha vist que no podia relaxar-se. Dos triples seguits dels locals han obert la major distància entre els dos equips fins aquell moment i Pedro Martínez ha demanat(38-27, minut 16). El Baxi Manresa no volia caure en el desànim. Guanyar al Wizink Center era complicat però els bagencs volien sortir-ne amb la cara el més alta possible. A manca de centímetres, els jugadors de Pedro Martínez hi posaven caràcter.ha anat dos cops a la línia de tir lliure. El capità no ha estat gens encertat i ha errat els quatre llançaments que ha llançat. Malgrat aquests errors el Baxi Manresa seguia lluitant a l'arribar a la mitja part (46-35).s'ha encarregat de posar una distància insalvable entre els dos equips tornant dels vestidors. Un parcial de 14-2, amb quatre triples sense error del francès en menys de dos minuts situaven un perillós 60-37 al marcador. Perillós perquè el marcador final podia acabar sent molt engruixit. Adam Waczynski ha tibat de seva qualitat en el tir per intentar reduir distàncies. Vaulet era un altre jugador que hi posava tot el cor del mon i aconseguia accions brillants. Fins i tot en acció en què ha rebut personal després d'anotar no ha pogut llançar el tir lliure addicional al rebre una forta trompada. Waczynski l'ha substituït i no ha errat. El desavantatge baixava dels vint punts. Fet que semblava inimaginable pocs minuts abans (80-61, minut 30).ha jugat al tram final del tercer període.Tot i els intents de reacció del Baxi Manresa, semblava que al partit li quedava poca història. El Real Madrid ha fet una nova estirada. Novament, els bagencs volien que la derrota fos pel mínim del punts possibles. I en certa forma ho han aconseguit. Vaulet seguia amb la seva gran actuació i no es deixava intimidar. L'argentí ha estat el màxim artífex perquè el seu equip es posés a catorze punts amb cinc minuts per jugar (93-79, minut 35.demanava temps mort per recordar als seus jugadors que el partit no s'havia acabat. La reacció bagenca ha arribat fins als onze punts de desavantatge que s'han convertit en catorze al final del partit (103-89).Incidències: Jordi Aliaga, Sergio Manuel i Héctor Báez han arbitrat el partit. Sense eliminats.