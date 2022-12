La Fira de Santa Llúcia desperta la devoció nadalenca dels manresans

Somiatruites especial de Nadal a la plana de l'Om. Foto: Pere Fontanals

Afectacions a la mobilitat

La plaça Major, centre neuràlgic de lade, ha viscut aquest dissabte una primera jornada de parades amb una important presència de visitants que han pogut conjugar la curiositat i les compres deamb altres de, tot completant la visita alamb les parades dela la plana de l'Om, la ja tradicional pista de gel de Sant Domènec i l'inici de la programació de Nadal dels comerços del carrer Àngel Guimerà Durant el dia, i a banda de les parades que, amb les de dimarts a la baixada de la Seu, en seran una seixantena llarga, els més grans i els més menuts, sobretot ells, han pogut gaudir d'altres activitats que els han envoltat de Nadal, com el tradicional, que ha tornat a registrar cua de pares i fills a tota hora, o els espectacles de dansa a càrrec de l', la cantada de nadales de l'o la percussió itinerant dels, entre d'altres activitats.La Fira de Santa Llúcia continuarà aquest diumenge durant tot el dia, i dimarts -dia de- hi ha diverses activitats programades a la baixada de la Seu, on es destaca la tradicional, acompanyat d'un mercat amb, on es podran comprar els ciris, entre d'altres articles.Recordar que, igual que aquest dissabte, el diumenge, de 9 del matí a 9 del vespre, esper la plaça Major, amb motiu de la col·locació de les parades de la fira i de la celebració d'actes diversos. En concret, esde vehicles del carrer Sobrerroca a l'alçada del control d'accés a l'illa de vianants de Plaça Major, de manera que els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca es desviaran pel Passatge Amics, en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa. Per aquest motiu, en aquest horari, no es podrà circular pels carrers Sobrerroca, Plaça Major, Cap del Rec, Baixada del Pòpul, Sant Miquel i Sant Ignasi Malalt.Dimarts 13 de desembre, de 7 del matí a 9 del vespre esi la circulació per l'illa de vianants de la baixada de La Seu, amb motiu de la col·locació de parades de venda i la celebració d'actes en aquest espai.