La selecció del Marroc torna a omplir la plaça de Crist Rei d'aficionats

Com fa quatre dies després de la victòria contra Espanya , lades'ha omplert d'aficionats aquest dissabte després que la selecció delhagi derrotat la de, 1-0, i s'hagi classificat per a les semifinals delEn aquesta ocasió, els seguidors fins i tot han estat més organitzats i han traslladat a la plaçai instruments diversos per donar color i sonoritat a la celebració. Les banderes del Marroc s'han tornat a combinar amb banderes amazigh i fins i tot, amb alguna de suport a la revolució siriana. Com dimarts passat, el perfil dels manresans que s'han concentrat durant la celebració ha estat molt divers, tot i que hai una important presència de dones de totes les edats.Com després de la victòria contra Espanya -i com en qualsevol altra celebració esportiva-, laha tallat els accessos en cotxe fins a Crist Rei.La selecció del Marroc s'enfrontarà a la semifinal del Mundial contra la vencedora del duel