El Covisa Manresa aconsegueix contra l'ETB Calvià la seva quarta victòria consecutiva (4-3)

Fitxa tècnica

- Covisa Manresa: Cella, Santa, Iker, Aaron i Terri; Lavado, Noguera, Asis, Manu, Ambros, Pere Aran i Sergio Arriero.

- ETB Calvià: Jaumer, Iturbe, Leal, Nicolau i Nil; Ruby, Gonzalo, Sergi, Jason, Piña i Ibón.

- Àrbitres: Gómez Martínez i Maroan Haddouchi

- Gols: 1-0 Noguera m 8, 2-0 Manu m 14, 3-0 Asis 19, 3-1 Iturbe m 22, 3-2 Jason m 28, 4-2 Asis 30, 4-3 Jason 39'20"



Elha aconseguit aquest dissabte contra l'al Pujolet la seva quarta victòria consecutiva en un partit que no s'ha decidit fins a l'últim sospir ja que l'equip mallorquí no s'ha donat per vençut en cap moment.En els inicis, els dehan fet una pressió defensiva a la primera línea per evitar que els visitants sortissin amb la pilota còmoda des de darrere. La gran qualitat tècnica del conjunt que dirigeixha obligat als del Pujolet a defensar a mitja pista per sentir-se més protegits.El sistema ha funcionat i, en tres accions de contracop, el Covisa Manresa ha deixat un parcial de 3-0 al descans. El primer gol ha estat una bona finalització de, que moments després es lesionaria.han arrodonit la tarda de gols en la seva primera part.Amb el partit controlat pero sense res decidit, els balears han continuat creant perill, tal i com ho havien fet al primer temps, amb accions molt ben aturades pel porter local. En els inicis de la segona part, el Covisa Manresa ha desaparegut del partit i en una mala finalització,ha encetat el marcador per al seu equip. Els manresans no estaven fins ni còmodes sobre la pista i en una pèrdua en atac,ha deixat el seu equip un gol per sota en el marcador a 12 minuts per al final.Les coses no pintaven massa bé, però el joc s'ha començat a equilibrar i la superioritat balear no ha estat tan evident. Amb un resultat perillós, Asis ha tret un xut potent a l'escaire de la portería d'per donar una certa tranquil·litat a l'equip local.Restaven pero 10 minuts per acabar i sota un joc altern, els visitants han disposat de més ocasions i es veien un equip més sencer. Ha estatquant de manera excepcional, Jason ha marcat i ha posat la por al cos dels aficionats. El Covisa Manresa ha sabut jugar aquests quaranta segons davant un equip que ho ha intentat tot per empatar.