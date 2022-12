El Moianès és la comarca catalana amb més plaques solars, mentre que el Bages és sobre la mitjana

Evolució del número d'instal·lacions fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya

Quines comarques compten amb més estacions fotovoltaiques per al autoconsum? I a quines hi ha més potència mitjana?

Quins municipis compten amb més estacions fotovoltaiques per a l'autoconsum? I a quines hi ha més potència mitjana?

Una pràctica molt rendible

Les instal·lacions solars fotovoltaiques per a l'autoconsum a Catalunya, fins a superar les 50.000, evidenciant així un boom d'aquesta forma d'obtenció d'energia. Concretament, del 2020 al 2022, malgrat que tan sols se n'havien construït 2.247 en els 18 anys anteriors. No obstant, les dades també mostren unad'aquests espais a nivell comarcal i municipal.Així, mentre que la mitjana alés de 65,48 instal·lacions fotovoltaiques per cada 10.000 habitants,gairebé triplica aquesta xifra, amb 181,4 instal·lacions, i és la comarca amb més densitat de plaques per habitant. També per sobre de la mitjana del país se situa, amb 94,2 instal·lacions per cada 10.000 habitants, tot i que en una franja molt similar a la d'altres comarques.Les dades, recollides pel Departament d'Acció Climàtica de la Generalitat, apunten a una societat que cada vegada més aposta per les energies renovables. Des de l' Institut Català de l'Energia , associen principalment aquestes instal·lacions a particulars, dels quals diuen que són els principals causants que aquests espais "s'hagin". Aquest fenomen, confirmen, s'ha anat produint des del 2020 i ha crescut progressivament durant els anys 2021 i 2022.Malgrat aquestes xifres, existeix certpel que fa a l'aposta per aquesta font d'energia. Si es posa la lupa sobre les comarques catalanes, territoris com elo l'es troben a la cua del número d'instal·lacions fotovoltaiques d'autoconsum per cada 10.000 habitants, amb 6,1 i 9,7, respectivament. El contrapunt l'ofereixen comarques com el, amb 181,4 i 161,9 instal·lacions per cada 10.000 habitants, respectivament.Quan es parla de potència, comarques com l'i, ara sí, l'Aran, lideren el rànquing amb 28,6 i 17,7 kW de potència mitjana cada 10.000 habitants. No obstant, hi ha alguns casos puntuals en els quals l'El cas d'Aran exemplifica a la perfecció les diferències que es poden produir entre número d'instal·lacions i potència generada: malgrat tenir només 10 instal·lacions a tota la comarca, les altes potències d'algunes d'elles fan pujar la mitjana de manera abrupta.Efectivament, l'existència d'instal·lacions amb potències molt elevades pot portar a establir mitjanes de producció energètica queen relació a la seva implantació real. Aquest fet s'observa al rànquing de comarques, però, sobretot, al de municipis, en què algunes grans instal·lacions puntuals tenen potències que no quadren amb les d'un particular i, per tant, podrien estar nodrint d'energia a empreses. A la localitat de(el Bages)s'ubica la. El top 3 el completen dues instal·lacions al(2.750 kW) i al(2.220 kW). Aquestes xifres s'allunyen molt de la potència mitjana a Catalunya, que és de 8 kW.D'altra banda, tal i com passa amb les comarques, el mapa anterior evidencia les diferències entre els municipis catalans a l'hora de decantar-se per l'energia solar en termes d'autoconsum. Localitats com(887,8 instal·lacions per cada 10.000 habitants),(764,3) o(619,4) lideren el rànquinq i es troben molt lluny de municipis com(1,8 instal·lacions per cada 10.000 habitants) o(6,2), els quals se situen a la cua. La capital, a més, presenta lade tot Catalunya: 0,1 kWLes dades del Departament d'Acció Climàtica també evidencien l'que generen aquestes plaques. És a dir, energia que es produeix però que no és utilitzada de forma instantània pel particular o empresa que manté la instal·lació. La rendibilitat en aquests termes resulta innegable:La rendibilitat econòmica de les estacions amb excedents ve de la mà de l'aplicació del. Aquest mètode estableix que l'energia generada per la instal·lació i no utilitzada de forma instantània es registra en un comptador per tal de calcular el seu valor econòmic. Aquestde la companyia de forma mensual i no acumulable.