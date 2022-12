El PSC recorda al govern de Manresa que cal projecte executiu per rebre els 10 milions per a la Fàbrica Nova

Elrecorda que malgrat que elde 2023 està només pendent delper a la seva aprovació, els 10 milions que hi ha destinats per a la Fàbrica Nova "quedaran pendents de la presentació del" al Ministeri corresponent perquè siguin aprovats definitivament i transferits a l'Ajuntament.Per això, els socialistes asseguren que el govern municipal "haurà d'agilitzar i recuperar temps" ja que el projecte executiu "", ja que fins al moment "només" s'ha tret a concurs lai posterior direcció del projecte de rehabilitació de la Fàbrica Nova per un import de 398.090 euros, amb la voluntat de tenir-lo a punt durant eldel 2023. El termini per a la presentació d'ofertes per aquest concurs amb intervenció de jurat va finalitzar el passat 1 d'abril i, segons assegura el portaveu del PSC,, "no ens consta que s'hagi comunicat la, o que, en els pitjors dels casos, estigui deserta".Segons els càlculs de Valentí, "aquest fet ens situa en un calendari de ben entrat el 2023, sinó cap a finals d'any, per tenirel projecte executiu, i per tant, els 10 milions d'euros no arribaran fins a les postrimeries de 2023 o, en el pitjor dels casos, caldriaen el marc del Pressupost General de l'Estat de 2024.Per això, Valentí demana al govern municipal que "faci els deures ben aviat" i que no deixi al govern que surti de les"amb la incertesa de la feina pendent com seria no tenir aprovat el projecte executiu en temps i forma".