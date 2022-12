El carrer Guimerà de Manresa instal·la el Tió gegant i inicia la programació de Nadal

Eldeha donat el tret de sortida a la seva programació de Nadal aquest divendres amb la instal·lació delque s'estarà al carrer fins al 7 de gener. Paral·lelament, els comerços oferiran als més xics les cartes per poden fer arribar als, i a més, també hi haurà bústies instal·lades per fer-los-les arribar.La programació festiva continuarà dissabte a la tarda amb la cantada de l'el costat del Tió gegant. També dissabte, el músicoferirà concerts de violí als vianants.El següent cap de setmana, 17 i 18 de desembre, entre les 11 del matí i les 2 del migdia hi hauranadreçats a infants de 5 a 13 anys. S'usaran materials reciclables, i pintures, papers de diversos colors i textures, tisores tot amb motius nadalencs, etc.Finalment, els dies 18 i 23 de desembre, entre 2/4 de 7 de la tarda i 2/4 de 8, el grupoferirà concerts de jazz nadalenc.