Quatre joves fotògrafs de Manresa exposen la seva obra al Centre Cívic Selves i Carner

Roc Tubau Llansó, de 17 anys i de Manresa

Lau Lliró Brunet, de 18 anys i de Manresa

Carina Romero Chaparro, de 29 any i de Manresa

Pol Ribera Guàrdia, de 29 anys i de Manresa

El Casal de les Escodines estrena Mons màgics, de Carmen Morosanu

Quatreexposaran a partir de dilluns les seves obres alen el marc del cicle, organitzat conjuntament peri la regidoria de Cultura de l'dilluns 12 de desembre, a 2/4 de 8 del vespre, i es podrà visitar fins al 30 de gener, de dilluns a divendres laborables, de 16 a 21 h. El centre estarà tancat el dimecres 14 de desembre, els dies festius nadalencs i també del 27 al 30 de desembre.Des dels 11 anys va mostrar interès cap a tot allò que tenia cables, reproduïa so o captava imatges. Va començar a experimentar amb un parell de càmeres del seu pare i va descobrir que, a través de la imatge, podia expressar una gran quantitat de coses increïbles a través de la imatge.Actualment, estudia un grau dea Barcelona per tal de buscar eines i coneixements sobre el món comunicatiu. Amb la fotografia, vol impactar i fer reflexionar sobre coses que, a vegades, les parlem però no les sentim. En un futur li agradaria anar a buscar aquests moments fotogràfics en països del Tercer Món.Les imatges exposades a l'exposició estan classificades en tres línies: joventut actual, natura i societat. La classificació serveix per donar una petita harmonia entre elles.La seva afició per la fotografia va començar-li fa cinc anys. Actualment està estudiant un grau superior dei, professionalment, voldria dedicar-se al món dels audiovisuals (fotografia, vídeo o cinema).A la mostra fotogràfica, Tubau i Lliró presenten algunes obres conjuntes. Són amics i quan tenien 14 anys es van animar conjuntament a recórrer tot Manresa buscant missatges per captar de la ciutat. Des de llavors, cap dels dos s'ha separat de les càmeres.Biòloga de professió i artista de cor. La fotografia li permet unir les seves dues grans passions per tal de plasmarque ens envolten. Aquesta afició l'apropa casa vegada més al món de la fotografia naturalista.Després de cursar audiovisuals i construir una carrera professional en el món de l', ha trobat en la fotografia un aliat per retratar el món que l'envolta.La sèrie de fotografies que s'exposen, realitzades conjuntament per Carina Romero i Pol Ribera, estan preses entre el gener i abril de 2022 a, un país de contrastos i paisatges diversos.D'altra banda, elha inaugurat l'exposició Mons Màgics, de(Romania, 1979), artista multidisciplinària amb un estil propi. Ha viscut un temps a França i ara s'ha establert a). La seva obra s'inspira en la naturalesa i les persones que l'envolten. Els visitants hi poden trobar dibuixos, aquarel·les i obres fetes amb pintura encàustica, una tècnica en què s'utilitza la cera per aglutinar els pigments.L'exposició es podrà veure fins el 30 de desembre al Casal de les Escodines (C/ St. Bartomeu, 50), de dilluns a divendres laborables, de 9 a 14h i de 16 a 20.30 h i els dissabtes, de 10 a 14j. Estarà tancat els dies festius nadalencs. L'horari entre el 27 i el 30 de desembre serà els matins de 9 a 14 h i les tardes de 16 a 9 h.