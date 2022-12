El Covisa Manresa rebrà dissabte l'ETB Calvià per continuar a la part alta de la taula

Després de tres victòries consecutives, els'enfrontarà aquest dissabte a les 4 de la tarda a l', filial aquesta temporada del Mallorca Palma Futsal. Les perspectives manresanes són diferents a jornades anteriors ja que l'equip agafat altre cop bones sensacions de joc, confirmades en llocs complicats com Mataró L'ETB Calvià es vuitè a la taula amb 18 punts. A la darrera jornada va perdre amb el. És un equip que a fora ha guanyat en tres ocasions (Barceloneta, Mataró i Picassent), ha empatat en una (l'Hospitalet) i ha caigut derrotat a Cerdanyola i Santa Coloma. A casa seva ha jugat sis partits, amb dues victòries, dos empats i dues derrotes. Hores d'ara porta. Ha rebut 49 gols, per 37 els bagencs, i n'ha marcat 50, per 47 dels de Borja Burgos.Pel que fa a Covisa Manresa, és a nomes tres punts del segon lloc que manté. El porter Arriero està entrenant altre cop amb normalitat però caldrà esperar decisions per conèixer el seu futur mes o menys immediat.Amb les incorporacions de, la plantilla agafa un aire mes competitiu a l'espera de veure les seves evolucions. El d'Òdena no anirà convocat aquest dissabte al disposar d'un tema personal previst de fa temps, mentredecidirà què fer amb Pere Aran, que haurà completat nomes dues sessions amb l'equip.