El Baxi Manresa visitarà el Real Madrid amb una nova baixa

Elafrontarà a la pista del(diumenge, 12.30h. Movistar Deportes) el partit més difícil fins al final de la primera volta de la. Els duels entre els bagencs i el madrilenys han tingut històricament un clar color blanc. L'equip manresà només ha estat capaç de sumara la capital espanyola. Tres van ser la temporada 1997-98 quan la lliga va acabar a les vitrines del Nou Congost. La quarta va ser l'any passat quan un equip que viatjava amb poques expectatives va aconseguir un sorprenent triomf. Sembla complicat que la història es pugui repetir enguany.Les lesions continuen fent la guitza al joc interior del Baxi Manresa.va patir una lesió al colze a l'entrenament del dijous i serà baixa per un termini que com a mínim arribarà a les tres o quatre setmanes.podrà jugar alja que a diferència de laa la Lliga Endesa sí que està inscrit.intenta posar bona cara a totes aquestes absències però assumeix la realitat del seu equip en aquests moments. "És el què hi ha. Sé que hi ha gent que això no li agrada. Però qui vulgui viure als mons de Yupi que miri".La bona notícia per als manresans és que"gairebé segur que arribarà al partit després de l'ensurt que vam tenir. Sense estar al cent per cent podrà jugar". Per al tècnic del Baxi Manresa jugar contra el Real Madrid "és una gran motivació. Encara que no guanyis ja que t'obliga a donar el teu cent per cent. I això sempre és positiu". Tot i això, les absències al joc interior fa que les possibilitats de victòria del conjunt bagenc "". Martínez no creu que el relleu a la banqueta del conjunt madridista canviï massa les coses ja que la línia de joc entre la temporada passada i aquesta és "molt semblant".El Real Madrid és actualment el segon classificat amb vuit partits guanyats i dos perduts. Com a local, suma un ple de victòries i el partit amb un resultat mes ajustat va ser contra l'quan l'equip deva guanyar per catorze punts (93-79). A l', els madridistes han estat més irregulars. Una bona mostra va ser el partit que van jugar el passat dijous contra el. Un partit que semblava sentenciat a favor del Real Madrid a manca de sis segons va acabar a la pròrroga després d'un triple amb tir lliure addicional de. El temps extra va ser favorable als monegascos.Jordi Aliaga, Sergio Manuel i Héctor Báez arbitraran el partit.