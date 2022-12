«Moby Dick», del Centre de Titelles de Lleida, dissabte al Teatre Conservatori

La programació per a públic familiar d'tornarà dissabte a 2/4 de 6 de la tarda, alamb l'espectacle Moby Dick del, un muntatge de titelles, recomanat a partir de 3 anys, que porta a escena l'adaptació del conte.A en Tim li agrada molt veure el mar. Per això, sempre que pot, visita la seva àvia al seu poble de pescadors. En una de les visites coneix la Kalin, una nena de la seva edat, que li explicarà la història de laTot jugant i fent volar la imaginació, en Tim i la Kalin reviuran les aventures de la granper lliurar-se dels arpons del capità Ahab i seguir nedant lliure pels set mars.El preu de lesper veure Moby Dick és de 8 euros (6 euros amb Carnet Imagina't) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet El proper espectacle de la programació d'Imagina't serà el dissabte 17 de desembre a les 6 de la tarda a la sala gran delamb l'espectacle de celebració dels 45 anys d'Imagina't.