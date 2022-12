La carretera de Calders a Moià, més de cinc hores tallada per l'accident d'un camió cisterna

La carreteraentreha estat tallada més de 5 hores en el seu punt quilomètric 21, en terme de la capital del Moianès, des d'1/4 d'11 del matí d'aquest divendres per les operacions ded'unque ha quedat travessat a la via després de xocar contra un turisme.En l'accident, que, la cabina del camió ha baixat per un terraplè però la cisternaocupant els dos carrils de la marxa, però sense perdre la càrrega.Fins al lloc de l'accident s'hi han desplaçat dotacions dels, de lai deque, juntament amb els responsables de l'empresa gestionen el transvasament del combustible abans de poder remolcar el vehicle.