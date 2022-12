La CGT denuncia que CCOO i UGT i FCC «han profanat» el conveni d'esquena als treballadors de la neteja

La secció sindical de laha emès un comunicat on denuncia que"han acceptat totes les modificacions de treball" imposades per FCC referents a la implantació delde neteja viària "sense portar-ho a l'per tal d'informar i pendre decisions" de forma conjunta. Els anarcosindicalistes es queixen que les condicions dels treballadors del"han estat modificades de forma substancial", s'ha "profanat el conveni col·lectiu", i tot plegat "s'ha fet sense comptar amb l'opinió dels treballadors".Segons denuncia la CGT, aquestes modificacions, que ja s'apliquen al servei de neteja viària i al de, contemplen la "introducció de contractes fixe-discontinus, contractes precaris de només 6 hores setmanals, modificació d'horaris de jornada fora de conveni, desmembració de brigades per tal de crear equips formats per un sol operari, ampliació desmesurada dels plànols d'escombriaires, o introducció del torn notariu matí - tarda". Tot plegati "amb la connivència de CCOO i UGT".A més, la CGT lamenta que l'"no és capaç d'evitar" les "irresponsabilitats" que, segons el sindicat, s'estan cometent en laque feia servirper a la recollida selectiva cap a FCC. La nova maquinària "trigarà més d'un any en arribar" i mentrestant "". Segons expliquen els anarcosindicalistes, elno ha subrogat la maquinària que feia servir Ampans, com és obligatori en el relleu entre empreses d'unPer això, la CGT denuncia que tant l'empresa com l'Ajuntament estan "improvisant" i "fent un autèntic nyap" amb la, i alerta que "les conseqüències les patiran els ciutadans", perquè es mostren segurs que "tot aquest despropòsit".Tal i com s'estan fent les coses, la CGT creu que la progressiva implantació del nou contracte comportarà "un" i de condicions "encara" per als treballadors. "La", explica, i denuncia que "malgrat tenir taller mecànic propi", FCC es gasta "quantitats indecents" en reparacions que es fan a tallers externs de l'empresa, que, a sobre, no es noten.La CGT, que no descarta emprendre accions de "", demana, per últim, "cap a les treballadores de la neteja viària, que fan el que poden amb els recursos que els donen".