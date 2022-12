El santpedorenc David Uclé acomiada el 2022 amb la nova cançó «Ets increïble»

Qui és David Uclé?

i la seva banda santpedorenca estrena el primer avançament del que serà el seu nou i imminent treball discogràfic, Kamikaze. Ets increïble, igual que aquest àlbum que veurà la llum abans de finalitzar l'any, ha vist la llum sota el segell deNo hi ha final d'any sense novetats en l'univers de David Uclé, la banda de pop en català del Pla de Bages, que sempre és fidel al seu distintiu estil musical i la seva energia contagiosa electritzant. I és que des d'aquest divendres, ja es pot trobar a totes lesel seu nou senzill Ets increïble , una cançó única i especial, que s'alça com a primer tast del que serà el seu nou treball discogràfic, Kamikaze. El nou disc recollirà a la perfecció l'essència tan característica d'Uclé: una sonoritat madurada, capaç de fer vibrar a qualsevol que els escolta per primera vegada.David Uclé és un artista multidisciplinari i autodidacta de Santpedor. El seu primer contacte amb el món de la composició musical va iniciar-se amb tan sols 14 anys, amb una guitarra que corria per casa que va aprendre a tocar d'oïda. Posteriorment, es va començar a endinsar en l'àmbit la, on va poder col·laborar amb diversos artistes del món de la música electrònica del panorama europeu. Tot fins que, de cop, es va decidir a dur a terme el seu projecte en solitari, enregistrant el seu primer treball discogràfic 'Univers' a 2018, als estudisde Santa Eulalia de la Ronçana, on l'equip del productor musical Marc Martin es posa a treballar per treure a la llum anys de feina. L'inici d'una nova era artística i vital per ell, que l'ha portat al punt en el qual es troba actualment.