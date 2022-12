Els manresans Falcon & Firkin presenten el seu nou senzill, «Un llarg camí»

La banda manresanaacomiada el 2022 amb la presentació del seu nou senzill Un llarg camí , una cançó positiva i encoratjadora, publicada perImparables i incansables, Falcon & Firkin no deixen de crear i compondre cançons que es converteixen en veritables. Ara, es disposen a acomiadar el seu 2022 amb el seu, que porta per títol Un llarg camí, un tema molt especial que fa referència a continuar endavant i continuar, sense mirar enrere.És la millor prova que el camí que ens ha portat fins al dia d'avui és el que havien de recórrer. "És com una necessitat dei anar-ne a buscar d'altres, potser més bones o no, però ben segur diferents", explica la mateixa banda manresana.