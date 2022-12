Tempo porta «Campanilla, una aventura musical» a Balsareny

Sinopsi de Campanilla, una aventura musical

El cicledeha programat aquest dissabte el musical Campanilla, una aventura musical, de la companyia, que s'interpretarà a laa partir de les 6 de la tarda.arriba al teatre musical en una novaper a tota la família. Una producció perquè nens i pares gaudeixin en família, visquin noves aventures i viatgin al món màgic de les Fades.Campaneta i les seves amigues, la Fània, l'Iris i la Dilia, s'estan debilitant i perdent els seus poders. Lai no tenen forces per construir la primavera a temps, ni tan sols per volar. L'Arbre màgic Saucum, que els proporcionava la pols de fades, està completament sec i els nens hi han deixat de creure. Campaneta i les seves amigues, juntament amb el mestre Oifrag i el seu ajudant Benshee, hauran de trobar una solució per esbrinar perquè està desapareixent la pols de Fades, trobar una manera de viatjar al Món Real sense haver de volar i buscar els humans perquè tornin a creure-hi. El que no saben és que tot és un pla malvat tramat per un vell conegut de Mai Mai.Leses poden comprar anticipadament a aquest enllaç . També es podran adquirir a taquilla, però només amb pagament amb targeta.