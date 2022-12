L'infantil del Bàsquet Manresa no es classifica per a la Minicopa

L'equip infantil delno repetirà presència a la fase final de la. Els bagencs han perdut contra elel duel decisiu per 76-55 i no seran a Badalona el proper mes de febrer. El partit ha estat equilibrat fins al final del tercer quart, quan el Bàsquet Manresa perdia només per cinc punts (49-44). Els últims deu minuts han estat de clar color canari i la classificació s'ha escapat als manresans.Els bagencs van començar amb força la fase de grups. Al primer partit, disputat el 6 de desembre, es van imposar amb claredat davant el(88-63). L'endemà, van jugar dos partits més. El Bàsquet Manresa també es va imposar al(74-60) i van mantenir el pols amb el. D'aquesta forma, catalans i andalusos es jugaven a quaranta minuts qui passava directament a la Minicopa. Els verd-i-blancs van ser molt superiors i es van imposar per un clar 83-58. Això enviava el conjunt manresà a un darrer partit contra el Gran Canaria que ha tingut un desenllaç fatídic.Qui sí que ha aconseguit la classificació és el manresà, jugador de, que ha jugat aquest torneig convidat pel Barça.