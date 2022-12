Creadors plàstics de la Catalunya Central obren els seus estudis al públic

L'ha iniciat aquest mes de desembre la propostaper acostar al públic el treball que fan set creadors plàstics de la Catalunya Central als seus tallers i gaudir de l'des d'un punt de vista diferent.El passat cap de setmana, els artistesja van mostrar el seu treball en gestació. Aquest dijous ho faal seu estudi de l'Estany. El cap de setmana serà el torn de, i el següent, d'El proper dissabte a les 12 del migdia s'inaugurarà l'exposició Límits geològics / blanc i roig de Roser Oduber al. En el marc de la inauguració, l'artista oferirà la visita al seu taller on es podrà veure de primera mà l'entorn natural i les matèries primeres que utilitza per expressar-se, a banda d'explicar els objectius delL'endemà diumenge, de 10 del matí a 12 del migdia, Rosa Maria Alonso García oferirà unasobre la seva obra, el concepte i les idees, a la, a la seu de Ràdio Santpedor.Ja al següent cap de setmana, qui ho vulgui podrà visitar el taller de l'Àngels Freixanet alde Manresa, davant del Col·legi la Salle, a la Parada, en direcció al Parc de l'Agulla.La proposta d'Estudis Oberts de l'Associació d'Artistes Visuals de la Catalunya Central d'aquest mes de desembre finalitzarà el diumenge, dia 18 de desembre, amb la visita al taller de Lourdes Fisa, al passeig Pere III, 89, entresol, 2a, de Manresa. L'estudi d'estarà obert de 10 del matí a 2 del migdia.Amb Estudis Oberts, l'AAVCC convida a descobrir aquest, lluny de l'escrutini públic. L'art és molt més que el resultat final, i d'aquesta manera es podrà veure quin és també el seu procés. És unade poder entrar en el santuari de gestació, inspiració i creació de les obres, els quadres, les escultures o creacions que més tard ocuparan l'espai públic o els museus.Aquesta primera edició ha der ser assaig d'hivern, preludi de l'on els estudis i altres espais de la Catalunya Central s'obriran conjuntament per oferir activitats exclusives.