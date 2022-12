Nova campanya de donació de sang, aquest diumenge a Santpedor

El proper diumenge 11 de desembre una unitat mòbil dels'instal·larà a laen una nova campanya de donació de sang a, de 10 del matí a 2 del migdia. Les persones que hi vulguin col·laborar cal que demanin cita prèvia a aquest enllaç El Banc de sang ha activat la campanya nadalenca amb el lema Dona sang i fes l'amic invisible. Cada dia fan falta a Catalunyade sang per atendre les necessitats dels. La sang no es pot fabricar i l'única manera d'assegurar que tothom tindrà la sang necessària és la donació altruista.El mes de desembre solen baixar les donacions pelde la ciutadania: vacances, dies festius, celebracions de Nadal, etcètera. A més, aquest any elfa preveure una disminució encara més gran.Per això, des de l'Ajuntament i des del Banc de Sang conviden tothom a fer el millor regal per aquests dies: anar a donar sang.