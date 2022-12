L'Escola Sant Ignasi organitza la quarta Caminada nocturna a favor de La Marató de TV3

El proper divendres 16 de desembre, l'organitzarà la quartaa favor de, que aquest any recull fons per a les malalties cardiovasculars. La caminada organitzada per famílies, mestres i personal de l'escola vol ser un acte obert a tothom.El recorregut s'iniciarà a la plaça Catalunya a les 6 de la tarda, i com a novetat d'aquest any els participants més joves trobaranque posaran a prova el seu enginy. La caminada acabarà a la mateixa escola, on s'oferirà un petit refrigeri, tot dinamitzat per enLes, a 2 euros, es poden fer cada tarda al pati de l'escola (Carrer del Mestre Albagés, 1-3, de Manresa). Tota la recaptació anirà destinada a La Marató d'aquest any.