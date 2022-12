Un nou llibre recull les cases i masos centenaris de Castelltallat

, per encàrrec de l', acaba de publicar Cases i masos de Castelltallat, una obra que cataloga i aprofundeix en la història de totes les cases de l'antic terme de. El punt de partida d'aquest estudi, elaborat per, és un cens de cases centenàries de finals del segle XIX, el moment en què el poble va assolir la màxima població. Les històries de les cases i els seus habitantsi arriben als nostres dies. El llibre incloudels hereus o propietaris i més de tres-centes fotografies.La catalogació de tot l'entramat patrimonial del terme ha requerit unade recull de dades de documents dels arxius públics, notarials i eclesiàstics, així com arxius privats. També s'ha comptat amb la col·laboració de veïns que han aportat el seu testimoni. Aquest doble vessant resulta, alhora, una història rigorosa i entretinguda.El principal destinatari d'aquesta obra és la gent de Castelltallat amb la intenció que coneguin i se sentin orgullosos del seu passat col·lectiu i valorin elque els ha pervingut dels avantpassats.L'autor, Ernest Molins Roca, ha publicat diverses obres amb Zenobita edicions, entre les quals Fals, les cases, Fals, la història, Camps, les cases i la història, Cases i masos de Rajadell I i II, Fonollosa, les cases i Fonollosa, la història.LaCases i masos de Castelltallat tindrà lloc aquest diumenge 11 de desembre a l'església parroquial de Castelltallat a les 11 del matí.