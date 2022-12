UManresa i el CETIM portaran propostes educatives d'enginyeria i tecnologia a les escoles

L'experiència prèvia del Lab sobre rodes

Elde la Catalunya Central (CETIM) ihan signat un conveni de col·laboració amb l'objectiu de fer créixer l'interès dels infants per la tecnologia. L'acord estableix que elfarà una aportació econòmica a la Universitat per crear propostes educatives lligades ai per acostar-les als infants del segon cicle d'infantil i (dels 3 als 6 anys).El conveni preveu que sigui unaamb la imatge tant del CETIM com deld'UManresa la que es desplaci al centre. Les activitats aniran a càrrec d'una mestra d'UManresa i comptaran amb la col·laboració dels docents al centre on es desplaci. Totes les propostes tindran relació amb l'enginyeria o la tecnologia, seran suggeridores, estimulants i promouran l'acció autònoma i la iniciativa personal dels infants. Aquest vehicle entrarà en funcionament el proper mes de febrer.A banda de la furgoneta itinerant amb propostes de ciència i tecnologia, el CETIM s'ha implicat també en la creació d'un premi anual que reconeixerà propostes elaborades per docents que promoguin l'acostament de la tecnologia a l'etapa de primària de la. Els'ha convocat recentment per primera vegada i els equips docents interessats en participar-hi s'hi han d'inscriure abans del 23 de desembre. El veredicte es donarà a conèixer en un acte que es farà el 20 de maig i que també inclourà el lliurament delLa furgoneta que durà propostes de tecnologia i enginyeria als centres no serà la primera de les experiències de ciència ambulant que impulsen els estudis d'i el Lab 0_6 d'UManresa. El maig del 2017 es va posar en marxa una prova pilot, el Lab sobre rodes, per acostar propostes d'a les, els centres amb més dificultats per traslladar-se a les instal·lacions del Lab 0_6 a causa de l'edat dels infants. L'èxit de la prova pilot en va consolidar el funcionament i des de llavors ha arribat a 26.286 infants de 604 centres educatius de l'etapa de 0 a 3 anys..