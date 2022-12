A la venda noves funcions de «L'il·lusionista» d'en Peyu i d'«El meu primer Nadal al Kursaal»

La trena, funció accessible el 29 de gener a les 12 del migdia

La sala gran delacollirà una segona funció de l'espectacle L'il·lusionista d'. Serà el dissabte 25 de març a les 5 de la tarda. La sessió programada pel mateix dissabte a les 8 del vespre -que es va posar a la venda junt amb la resta de la programació dissabte passat- ja té lesA més a més també s'ha programat la tretzena sessió de l'espectacle per a públic familiar deldel Kursaal El meu primer Nadal al Kursaal. Serà el divendres, 30 de desembre a les 12 del migdia a la sala petita del Kursaal. En aquests moments ja hi ha deu funcions de les dotze inicialment programades que estan exhaurides.Per altra banda, des de dissabte passat hi ha també a la venda una tercera funció de La trena, programada pel diumenge 29 de gener a les 12 del migdia, una sessió adaptadaLesd'aquestes noves funcions, així com els espectacles per a tota la temporada es comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet