Darrers dies per veure al Museu de Montserrat l'exposició de les millors fotografies de Bonaventura Ubach

Dilluns 26 de desembre serà el darrer dia que es podrà veure all'exposició La mirada del biblista. Instants d'eternitat. El Pròxim Orient al fons fotogràfic del P. Ubach, que mostra les fotografies que el biblista i orientalista(1879-1960) va fer, durant les primeres dècades del segle XX.Organitzada per l'(IEMed) i l', la mostra compta amb una selecció de les millors imatges, 76 d'entre les més de 6.000 que va realitzar el P. Ubach entre 1922 i 1951 en els seus viatges al, unes imatges amb què Bonaventura Ubach volia retenir sobre el paper un món bíblic que estava en vies de desaparició -sota l'avenç imparable de la modernitat i els conflictes que ja es forjaven a la regió- i que utilitzaria per il·lustrar l'ambiciosa(28 volums, publicats entre 1926-1974, 3 volums dedicats únicament a les imatges), un projecte col·lectiu que va dirigir i al qual va dedicar la seva vida.Com explica el comissari de la mostra, l'arqueòleg, són objectiu de la càmera del P. Ubach paisatges, monuments i restes arqueològics, formes de vida com la dels beduïns, cerimònies i rituals, i comunitats cristianes i àrabs...; fotografies que li permeten evocar escenes bíbliques. Per fer-ho s'acosta amb cura quasi etnogràfica a la població local i deixa sempre fora de focus les manifestacions de modernitat.I si bé l'objecte central de l'exposició és la producció fotogràfica de Bonaventura Ubach, la mostra inclou diversos àmbits que amb documentació i imatges glossa la figura i l'obra del monjo i contextualitza el moment en què, d'una banda, s'engeguen diversos projectes dei, de l'altra, s'inicien les exploracions científiques al Pròxim Orient des d'una mirada orientalista i biblista. L'exposició es tanca amb una mostra d'altres mirades fotogràfiques sobre la regió (des de comercials a periodístiques) coetànies de l'època del P. Ubach.L'exposició té continuïtat virtual a https://bibliotecademontserrat.cat/ubach , on s'ofereix informació de l'exposició i progressivament es podran arribar a consultar 5.000 imatges restaurades digitalment del fons fotogràfic del P. Ubach, fruit d'un projecte de recuperació i digitalització impulsat durant tres anys per l'Abadia de Montserrat i l'IEMed. I també es complementa, en el mateix Museu de Montserrat, amb la col·lecció d'arqueologia del Pròxim Orient (antiga Pèrsia, Mesopotàmia i Egipte), que conté un ampli ventall de materials arqueològics aplegats en gran part per Bonaventura Ubach des de 1906.