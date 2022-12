Els desplaçaments a peu a l'Escola Renaixença són més segurs ara

Els Camins Escolars, un projecte de ciutat

L'ha dut a terme aquesta setmana treballs per a la millora de la seguretat viària delcap a l'. Per fer-ho, ha reforçat la senyalització dels passos de vianants de l'entorn de la plaça de la Independència.En concret, al recorregut escolar cap a l'Escola Renaixença, s'han reforçat elspropers a la porta d'accés a l'escola, tot senyalitzant-los amb mantells de color vermell. També s'ha senyalat horitzontalment (pintura) els senyals de Zona Escolar al carrer Cardenal Lluch i al carrer Carrió. A més, s'ha repintat ladels passos de vianants existents als carrers Cardenal Lluch, Saclosa, Carrió i Canonge Montanyà utilitzats com a Camí Escolar.Aquesta actuació se suma a la que ja es va fer el noviembre passat a les. Els treballs al Camí Escolar de l'escola Puigberenguer s'han fet als carrers Núria, Cadí, Canigó i Pirineu, i els treballs a l'itinerari de l'escola Sant Ignasi han tingut lloc als carrers Mestre Albagés, Rusiñol i avinguda Tudela.De forma global, les actuacions tenen la finalitat dedels desplaçaments a peu cap a les escoles, millorant la visibilitat i la seguretat dels passos de vianants i de les cruïlles, amb la creació de nous passos de vianants o repintat de passos de vianants existents, la instal·lació de noves senyalitzacions verticals i horitzontals i instal·lació de pilones, entre altres accions.L'Ajuntament de Manresa, a través de les regidories de, ha treballat els darrers anys amb l'objectiu que els Camins Escolars siguin un projecte de ciutat per la formació i l'educació en valors des de l'autonomia, la solidaritat i la bona convivència. El Camí Escolar és també un itinerari que facilita que els infants vagin i tornin a peu de l'escola de manera segura. Ha de ser reconegut per aquells que l'utilitzen però també per la resta de ciutadans que en fan ús. L'objectiu principal és actuar sobre l'entorn de les ciutats per fomentar l'de la població i l'autonomia personal dels infants i disminuir l'ús del vehicle privat i la contaminació associada, afavorint una mobilitat sostenible.Enguany, Manresa ha engegat un curs més l'activitat de Camins Escolars, un projecte educatiu, transversal, participatiu i de transformació de l'espai públic i els hàbits de mobilitat que va en la línia de la proposició que es va aprovar al ple de l'Ajuntament de Manresa del 22 setembre passat, impulsada per associacions de famílies de les escoles Ítaca, Puigberenguer i Les Bases , i amb el suport de 27 centres escolars, associacions de mares i pares i entitats de la ciutat.En la proposició, els grups municipals es van comprometre a ferper fomentar els entorns saludables i sostenibles; promocionar l'ús de la bicicleta, la mobilitat a peu, el transport públic i el civisme; vigilar i fer complir la normativa viària a l'entrada i sortida dels estudiants; crear espais per aparcar bicicletes i patinets a dins dels centres; revegetar els patis escolars amb arbrat i plantes que proporcionin ombra; pacificar el trànsit als entorns dels centres, reforçar els itineraris de vianants o implementar un pla específic que fomenti la mobilitat als centres escolars en bus urbà amb monitoratge subvencionat, aprofitant la xarxa urbana d'autobusos existent.