La Fira de Santa Llúcia de Manresa tindrà una seixantena llarga de parades

Afectacions de la mobilitat amb motiu de la fira

Un any més, l'Ajuntament de Manresa, la Fundació Turisme i Fires de Manresa i l'associacióorganitzen la tradicional Fira de Santa Llúcia , que tindrà durant el cap de setmana del 10 i 11 de desembre a la plaça Major i el dimarts 13, dia de Santa Llúcia, a la baixada de la Seu. En aquesta fira de caràcter nadalenc, s'agruparan una seixantena llarga d', on s'hi podran trobar principalment productes relacionats amb les festes de, a banda d'aliments i productes artesanals, entre d'altres.La fira té preparada una gran quantitat d'activitats durant els tres dies en què se celebra. Els dies més carregats són els del cap de setmana, on s'hi podrà trobar des d'un(a la plaça Major) fins a espectacles de dansa (a càrrec de l'), cantades de nadales amb l'i espectacles de percussió itinerant amb els. També hi haurà, elde la pel·lícula Plácido o capgrossos, entre d'altres propostes. Paral·lelament, a la plana de l'Om s'hi trobarà el, un espai que acollirà parades d'artistes i artesans de la Catalunya Central.D'altra banda, dimarts 13, també hi ha diverses activitats programades a la baixada de la Seu, on es destaca la tradicional ofrena de, acompanyat d'un mercat amb parades nadalenques, on es podran comprar ciris.El programa sencer dels tres dies de la fira es pot consultar a la web de Fira Manresa i també al llibret especial de Nadal de l'Ajuntament de Manresa.D'altra banda, amb motiu de la fira, hi hauràel cap de setmana a l'entorn de la plaça Major i dimarts vinent a l'entorn de la baixada de la Seu.El dissabte 10 i el diumenge 11 de desembre, de 9 a 21h, es prohibirà la circulació de vehicles per la plaça Major, amb motiu de la col·locació de les parades de la fira i de la celebració d'actes diversos. En concret, esdel carrer Sobrerroca a l'alçada del control d'accés a l'illa de vianants de Plaça Major, de manera que els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca es desviaran pel Passatge Amics, en direcció a la plaça del Carme i la plaça Europa. Per aquest motiu, en aquest horari, no es podrà circular pels carrers Sobrerroca, Plaça Major, Cap del Rec, Baixada del Pòpul, Sant Miquel i Sant Ignasi Malalt.Dimarts 13 de desembre, de 7 a 21h es prohibirà l'estacionament i la circulació per l'de la Baixada de La Seu, amb motiu de la col·locació de parades de venda i la celebració d'actes en aquest espai.