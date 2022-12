La companyia Mambo Project portarà dijous al Kursaal el muntatge participatiu «Iaia»

L'escenari de la sala gran delacollirà aquest dijous, 8 de desembre a les 6 de la tarda i a les 8 del vespre, dues funcions de l'espectacle Iaia de la. Un muntatge participatiu, interpretat per, per conèixer i entendre la història de les nostres iaies.Com van viure les iaies quan eren joves? Què feien? Com era el seu dia a dia?és un obra deen què el públic entrarà al menjador de casa de la Iaia per reconstruir i reviure els seus records.En ple confinament per la, la relació amb les àvies (dones nascudes entre els anys 20 i 30) dels membres de la companyia Mambo Project, i de tot arreu, es va veure truncada i, de sobte, van aparèixer les. Aquest nou mitjà, per a elles totalment desconegut, va obrir una finestra virtual a la intimitat, a la sinceritat.Com si d'unes tractés, els nets i netes van poder redescobrir la seva biografia amb detalls, matisos i incògnites de les quals no havien sentit a parlar mai. A partir d'aquí, Iaia esdevé un altaveu de la vida de les àvies a través del seu testimoni captat en videotrucada.Lesper veure Iaia tenen un preu de 15 euros (12 euros per a majors de 65 anys i carnet del Galliner i 6 euros menors de 30 anys) i es poden comprar a les taquilles del teatre Kursaal o per internet