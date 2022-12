Pedro Martínez: «El rebot i l'ansietat han perjudicat el Baxi Manresa»

Massimo Cancellieri celebra el triomf del seu equip

, entrenador del, ha destacat el bon inici de partit dels seus jugadors, en especial de Jerrick Harding, davant el Limoges , per lamentar després la pèrdua de ritme de partit. Per al tècnic, dues de les claus han estat "la pèrdua de la batalla del" per una banda i "l'amb què juga l'equip per la mala dinàmica".s'ha hagut de retirar per un cop que ha rebut a la mà. Segons Martínez, a l'espera de fer proves, la mà de Pérez "". El base de l'Hospitalet haurà de passar per l'hospital per fer-se radiografies., tècnic del, ha destacat la progressió del seu equip al llarg del partit. L'entrenador italià del conjunt francès s'ha mostrat satisfet per la millora en defensa dels seus jugadors i creu que el partit s'ha decidit quan han sabut com podien fer mal al Baxi Manresa en atac. També s'ha mostrat content per la classificació del seu equip tot i que encara no se sap en quina posició quedarà