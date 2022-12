El Baxi Manresa perd el partit i el liderat a la Champions (77‑88)

Un partit que elha començat de forma molt il·lusionant ha acabat amb una gran decepció davant el. El gran primer quart deno ha tingut l'acompanyament dels seus companys. Poc a poc, el Baxi Manresa s'ha anat diluint i no ha pogut endur-se un partit que era molt important per a la definició delde la. A més, la victòria deldeixa els manresans segons a manca d'un partit per acabar la primera fase. Per afegir més males notícies, els dehan perdut l'average amb el Limoges., Jerrick Harding,han format el cinc inicial del Baxi Manresa. Per part del Limoges han sortit d'inici Bryce Jones, Javontae Hawkins, Nicolas Lang, Desi Rodríguez i Wilfried Yeguete. El partit ha començat sent un festival ofensiu on els atacs superaven clarament les defenses. Harding estava molt inspirat des de la llarga distància. El nord-americà ha sumat quatre triples consecutius sense errada.era el màxim anotador visitant sumant cistelles fàcils sota el cèrcol (18-11, minut 5)., tècnic visitant, ha demanat temps mort. Harding ha seguit amb la seva actuació particular i continuava sumant per al Baxi Manresa. Als triples anteriors, hi ha sumat tres cistelles. Dues de les quals amb l'afegit de tirs lliures addicionals. L'escorta ha acabat el primer quart amb 20 punts sense error. L'equip manresà dominava clarament (33-22).El Limoges ha intentat reduir distància amb un parcial de 0-5.sumava un triple tranquil·litzador. El Baxi Manresa ha pogut contenir el seu oponent. En bona part, gràcies a l'entrada en escena de Dani Pérez. El base ha sumat de tres i ha repartit assistències per superar novament la desena de punts a favor del seu equip (41-29, minut 15). Un nou parcial de 0-5 dels visitants ha provocat el primer temps mort de Pedro Martínez. Els manresans no han reaccionat. El conjunt francès seguia retallant diferències. A manca d'un minut i mig per arribar al descans s'han col·locat a un sol punt (43-42). Dos triples seguits deha permès arribar al descans amb millor sabor de boca als bagencs (49-42).Hawkins i Rodríguez s'han fet els amos de l'atac visitant. Entre els dos han aconseguit que el seu equip es posés a un sol punt. Lang, de tres, avançava el Limoges molts minuts després (54-56, minut 24). Pedro Martínez es veia obligat novament a demanar temps mort. Cinc punts seguits del Baxi Manresa trencaven la mala dinàmica malgrat que. A manca del darrer període, l'equip manresà perdia de cinc punts (64-69).Quatre punts seguits de Harding reduïen el desavantatge del Baxi Manresa a la mínima expressió. Graves, de tres, tornava a complicar la situació. Els bagencs ho intentaven. Però no tenien la mateixa guspira que al començament de partit. Això permetia el Limoges jugar amb una certa tranquil·litat mentre que el Baxi Manresa feia llançaments precipitats. Jones situava un perillós 75-81 a menys de dos minuts per acabar. Ha estat un cop dur. Impossible de recuperar. Els manresans no només han perdut el partit. També han perdut l'i el liderat del grup F. 77-88 final a manca d'una jornada que decidirà el futur europeu del Baxi Manresa.Incidències: Aleksandar Glisic (Sèrbia), Kerem Baki (Turquia) i Mehmet Karabilecen (Turquia) han estat elsdel partit. Sense eliminats.