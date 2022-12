Crist Rei es torna marroquí

Bengales, balls, banderes i cridòria a la celebració de la victòria del Marroc contra Espanya. Foto: Pere Fontanals

Centenars de manresans s'han aplegat aquest dimarts a lai els seus voltants després que s'hagi confirmat la victòria de ladavant l'espanyola als vuitens de final dela la tanda de penals. Joves, infants, gent gran i moltes dones han participat de la festa en ple cor deBanderes del Marroc, vermelles amb l'de cinc puntes, també moltesdel, samarretes de la selecció africana, mocadors al cap amb els colors de la bandera,s'han aplegat al passeig Pere III de Manresa per celebrar una victòria futbolística a l'estil de les que apleguen elo el, o més nostrades, quan el bàsquet ens ha portat a la glòria.Tot just quan ha finalitzat el partit, la pròrroga i els penals, molts manresans a peu i molts altress'han dirigit a la plaça de Crist Rei, on se celebren les victòries esportives a la ciutat. Mai Manresa no havia tingut una mostra tant massiva, de celebració o de qualsevol altre tipus, de la seva, fora de la catalana i l'espanyola.Els que hi arribaven a peu onejaven les seves banderes, cremaven les seves, feien esclatar algun petard, cantaven i ballaven. Els que volien arribar-hi en cotxe, no podien perquè un control de laels feia tornar amunt després de rodejar la plaça Espanya. Tant els feia. Els clàxons dels cotxes, els crits d'alegria i l'onejar de banderes servia per fer els dos trams superiors del Passeig i després tornar-hi amb laque baixaven a la celebració. La selecció de futbol del Marroc ha derrotat l'espanyola aquest dimarts als vuitens de final del Mundial de Qatar en unaen què els futbolistes d'Espanya han estat molt desencertats i no n'han aconseguit fer ni un. Mai la selecció del Marroc no havia arribat tan lluny en una Copa del Món. Fer-ho, a més, derrotant Espanya, en un partit que en moltes llars manresanes s'ha viscut com un, encara ha donat més al·licient als vencedors.