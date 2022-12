El Mercat de Nadal de Sant Fruitós ampliarà l'oferta de parades i estrenarà pista de gel

Segona edició del Mercat de Nadal

Pista de gel Serendipity On Ice

donarà la benvinguda a les festes deaquest dissabte 10 de desembre amb la posada en funcionament de la segona edició del, que enguany ampliarà la seva oferta de parades i estrenarà una pista de gel al seu entorn.Els dies 10 i 11 i 17 i 18 de desembre elacollirà la segona edició del Mercat de Nadal amb comerç local, productes d'artesania, gastronomia, música, actes tradicionals i propostes nadalenques per a tots els públics.En aquesta edició, el mercat ampliarà les vint parades d'de l'any passat, amb deu estands més que s'ubicaran entorn de tota laper fer créixer aquesta proposta nadalenca.Els visitants al Mercat podran gaudir amb tota mena de propostes de grups musicals i d'entitats locals, així com amb la visita del, deli també unTotes les activitats paral·leles al mercat es poden trobar a aquest enllaç i a les xarxes socials municipalsLa gran novetat d'aquesta edició del Mercat de Nadal és la instal·lació d'una pista de gel per tal que petits i grans puguin gaudir d'aquestaLa pista estarà en funcionament des del 10 de desembre i fins al 22 de gener, el darrer dia de ladel municipi. La pista estarà oberta de dilluns a dijous, de 5 de la tarda a les 9 del vespre, i els divendres, dissabtes, festius i vigílies de festius, de les 11 del matí a les 2 del migdia i de 5 de la tarda a les 9 del vespre.La instal·lació disposarà d'un espai per ali les escoles del municipi també podran fer-ne ús abans de començar les vacances escolars. Per a la instal·lació d'aquesta pista, s'utilitzarà aigua no tractada, és a dir aigua no potable no apta per al consum de boca.