Tornen «Els Pastorets» de Balsareny, rejovenits i més feminitzats

Un any més,detornaran a fer bullir les calderes d'en, i ho faran amb un bon esplet de, juntament amb altres de veterans, i donant especial èmfasi als, amb pastores, noies arcàngels, dimònies i personatges ja coneguts, com la Rovellona i la Llucifera, i dues novetats, la Sacerdotessa i la Jezabel. Amb elsdirigits peri la novetat d'una coreografia dedissenyada per la jove, Els Pastorets de Balsareny presenten una proposta escènica renovadora, àgil i dinàmica coordinada per un equip de direcció que encapçala, juntament amb l'i laD'aquesta manera, Els Pastorets culminem el procés deque havien emprès des de les temporades 2018-19 i 2019-20, després d'un intermedi forçat per les restriccions sanitàries a causa de la, en què durant dues temporades es va presentar el muntatge de Climent Ribera Salut, pastors (que falta ens fa!), modern i trencador, que va causar sensació.Ara es reprèn el fil, i Els Pastorets de tota la vida amb, continuaran fent sentir a Balsareny la prosa i els versos de, i podent tornar a gaudir de les peripècies d'uns pastors humils, uns dimonis ingenus, uns àngels de bona jeia i uns dansaires molt trempats.Amb una durada aproximada d'una hora i mitja sense intermedi, Els Pastorets de Balsareny faran tres representacions a la: el dia de Nadal, 25 de desembre, a 2/4 de 7 de la tarda; el dissabte 7 de gener a les 8 del vespre, i el diumenge 8 de gener a 2/4 de 7 de la tarda.Leses poden adquirir anticipadament al web d'Els Pastorets de Balsareny i al web de l'Ajuntament de Balsareny [noticia]106565