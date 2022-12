Montse Barniol: «És el moment d'impulsar la creació de la comarca del Lluçanès»

La creació de la comarca delés una de les prioritats de la nova(ERC). Fa tot just un mes que Barniol ha substituït Rosa Vestit (Junts) després del trencament del Govern català. En una entrevista amb l'ACN, deixa clar que ara "és el moment de donar l'impuls necessari a la creació de la comarca per justícia democràtica i respecte als resultats" de la consulta. De fet, Barniol lamenta que des del 2015 -any en què es va fer la consulta on va guanyar el sí- la situació estigui "encallada" i, tot i que els resultats van ser "complexos", creu que "s'han de gestionar". Assegura que des deli els'han de fer "tots els passos legals per sortir de l'atzucac".Montse Barniol (Vic, 1974) és alcaldessa d'des del 2003. Clara defensora de la creació de la comarca, ara vol aprofitar el seu càrrec al capdavant de la delegació del Govern a la Catalunya Central per desencallar aquesta qüestió. La consulta es va celebrar al juliol del 2015 i el sí es va imposar amb el 70,73% dels vots i una participació del 55,15%, superior al 35% necessari. De les 13 poblacions que hi van participar, el no va guanyar en quatre (Sant Bartomeu del Grau, Sant Boi de Lluçanès, Sant Feliu Sasserra i Santa Maria de Merlès).La delegada admet que no s'ha fet res des de la consulta, en què, diu, van sortir uns resultats "complexos". "Dins d'aquesta complexitat hi ha unque cal seguir i que, per diferents motius, no s'ha fet. Ens sembla que és el moment de donar un impuls necessari bàsicament per justícia democràtica i respecte als resultats, no per complexos no s'han d'assumir", subratlla. En aquest sentit, Barniol ha explicat a l'ACN que ja ha agendat una reunió per mirar de desencallar la situació.Laés un altre dels primers reptes als quals vol fer front com a delegada del Govern a la Catalunya Central. "Necessitem que les vies de comunicació estiguin adequades a les necessitats del territori i que fem una aposta forta per la millora del transport públic", subratlla. I això inclou el desdoblament de l'R3, la millora del servei dei dels serveis d'autocar.Montse Barniol ha estat membre del consell de direcció de l'(AMC) en el període 2010-2012. En l'àmbit professional, ha estat directora general d'Ecosistemes forestals i gestió del medi, i coordinadora d'àrees per al Desenvolupament local del(2004-2010).La regió de la Catalunya Central la constitueixen-el Bages, Osona, el Berguedà, el Solsonès, l'Anoia i el Moianès- i compta amb una població d'uns 510.000 habitants.