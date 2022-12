Ja es pot votar per al premi del públic al Concurs d'Aparadors de Nadal de Manresa

Eldeja té obertes les votacions per escollir el guanyador del premi del públic. Per votar, cal entrar a aquest enllaç o bé escanejar el codi QR que mostren els establiments participants. Només es pot votar una vegada per cada dispositiu. De moment, hi ha 18 comerços inscrits però el termini per apuntar-s'hi és obert fins el 12 de desembre. Aquell mateix dia, a les 12 de la nit, es tancaran les votacions del públic. Per tant, com més aviat s'inscriguin els comerços, més temps tindran per rebre votacions. Entre totes les persones que votin per alse sortejarà un val de compra de 50 euros per gastar als comerços participants.A més de la categoria de premi del públic hi haurà la de, el guanyador de la qual serà decidit per un grup d'experts en comerç i disseny. Tots dos guanyadors obtindran 300 euros. L'acte de proclamació dels guanyadors i lliurament de premis tindrà lloc el dia 16 de desembre.Elsfins ara al concurs són Sikeops estètica, Estrada Joiers, Floristeria Brunea, La Lionesa, Forn de Cabrianes, Pintures Sagrada Familia , L'Atelier d'espai per art, Electrodomèstics Márquez, Setè cel, Llibreria Papasseit, Vins Alsina, El cigne, Can Solvi, Floristeria Rosa de Jericó, Personal i Intrasferible, Sobrerroca, Farmàcia Trapé i Cristalleries i Sanitaris Forn.El concurs d'aparadors de Nadal té per objectiu incentivar el comerç de Manresa a mostrar la seva millor imatge en unes dates molt importants per aquest sector com són les nadalenques. A més, a través del premi del públic, es vol animar a tothom a anar a veure aparadors i votar per escollir el millor. Des de latambé s'anima els establiments participants a mostrar els seus aparadors a les xarxes socials per tal d'arribar al màxim de públic.El concurs compta amb el suport de lai l'