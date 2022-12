​El Baxi Manresa intentarà lligar el liderat de la Champions

Europa hauria de ser la medicina per unen hores molt baixes. Les circumstàncies no són les més esperançadores alabans de rebre elaquest proper dimarts,en un partit que es podrà seguir per. En joc hi ha ladelde la. Els manresans assoliran la primera posició si són capaços deel seu partit i si elperd contra el. En cas que la combinació de resultats no sigui aquesta, s'haurà d'esperar a la darrera jornada per saber qui passa directament a lai quins hauran de disputar elhan exposat el seu punt de vista abans del partit entre el Baxi Manresa i el Limoges. El base italoamericà creu que es tracta d'un partit "moltper a nosaltres i per a ells", i ha afegit que "és macoi tenir els aficionats aquí". Ferrari defineix l'equip francès com "unque últimament està fent molt bé les coses". I augura: "els jugadors vindran en la seva".Jou, al seu torn, coincideix amb Ferrari a l'hora de parlar de laen què es troba immers el Limoges. El capità demana treure "el caràcter que ens caracteritza i intentar". Per a Jou, un dels punts forts del seu rival és el "". Sobre el seu, comenta que poc a poc "rorno a tenir les sensacions que d'abans de la lesió". El de Llagostera espera aportar ben aviat el màxim a l'equip.El Limoges arriba en una bona dinàmica. Els francesos. Dues d'aquestes victòries han estat contra rivals que estan jugant l'. Sense anar més lluny, aquest passat dissabte va ser capaç d'imposar-se a l'després d'un darrer quart en què el parcial va ser de 27-8. Setmanes enrere també va vècer elPer la seva banda, el Baxi Manresa va guanyar el partit de la primera volta en terreny francès per 73-76 en un encontre que no es va decidir fins al tram final. Per part francesa,va ser el màxim anotador amb 19 punts, seguit de, que en va fer 14. En clau bagenca van destacaramb 16 punts iamb 13.