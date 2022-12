Pep Plaza substituirà Carles Sans a la Gala Simeó Selga

Sobre l'espectacle Ara més

L'actor i humoristaserà el protagonista de laque elcelebrarà el dissabte 7 de gener del 2023 a les 7 de la tarda al Teatre Kursaal de Manresa. Plaza oferirà Ara més, un espectacle d'humor que comptarà amb música en directe.Les entrades es poden adquirir a través de la pàgina web del Teatre Kursaal a un preu de 24 euros. En el decurs de la gala, que enguany retorna a les dates nadalenques, es farà lliurament del guardó de la 21a edició del, que s'adreça a les entitats i associacions del territori que vulguin fer realitat un projecte de caire social.El Rotary Club de Manresa-Bages va apostar el 2019 per donar un nou format ali celebrar la primera edició de la Gala Simeó Selga, que va ser tot un èxit i que per aquest motiu ha tingut continuïtat. La del 2023 serà la quarta edició de la gala, patrocinada per la Fundació "la Caixa" i amb la col·laboració de diverses empreses del territori, a més de l'Ajuntament de Manresa. Inicialment estava previst que actués Carles Sans , però per una indisposició de l'actor s'ha fet un canvi en la programació de la Gala Simeó Selga, que comptarà igualment amb un espectacle de primer nivell.Un munt d'històries encadenades i desencadenades dalt de l'escenari. Acompanyat pel pianistaen directe, Pep Plaza converteix el seu món de personatges en un fil teatral que comença i... no se sap ben bé on acaba. El públic assistent ho haurà de descobrir. Tots els personatges surten de la veu de Pep Plaza convertit en narrador i testimoni d'excepció dalt de l'escenari. Pep Plaza porta 25 anys d'escenari. I aquesta és, potser, la millor manera de celebrar-ho. Espectacle d'humor és clar amb música en directe.