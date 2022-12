La judoka d'Esport7 Noelia Jardo, setena al Campionat d'Espanya absolut

La judoka d'ha quedat setena alcelebrat aquest dissabte a Madrid. D'altra banda, la judoka delva superar el primer combat, va perdre el segon i no va repescar.Noelia Jardo, a -48 kg, va guanyar el primer encontre contra la madrilenyai va caure en el segon contra la valenciana. A la repesca, va guanyar el primer combat davant la basca, i va perdre el segon de repesca (previ al combat pel bronze) contra la canàriaPer la seva banda, Íngrid Domínguez, que és primer any júnior, va fer una bona competició a l'absolut, en la categoria -57 kg. Va derrotar al primer encontre la basca, però va perdre el segon contra la judoka de Madrid, i no va repescar.