Sant Joan de Vilatorrada estrena el tram reurbanitzat del carrer Major

L'alcalde de, va tallar diumenge la cinta que inaugurava, després de gairebé cinc mesos d'obres, el tram renovat del, que es troba entre el carrer Migdia i el carrer Riu Cardener. El trànsit a vehicles ja és obert i el carrer segueix el criteri estètic que va iniciar l'any 2010 amb l'altre tram del carrer, donant prioritat als vianants.Una de les actuacions més importants del tram remodelat del carrer Major és la renovació del clavegueram. "És una intervenció de les que no es veuen, però que és molt important pel municipi", va assegurar l'alcalde. Després de gairebé 70 anys, lade la zona ha quedat finalment reformada.El següent pas serà el canvi de llumeneres, on es substituiran els punts de llum actuals per. També està previst seguir el mateix criteri a la, per acabar de finalitzar tot aquest tram, tal com va explicar el regidor d'Urbanisme,, durant la inauguració. El projecte està fet però es necessitarà finançament per poder dur a terme l'actuació. El tram del carrer de Major ha tingut un cost de 316.000 euros, subvencionat per la Diputació de Barcelona a través del(PGI).