El CE Manresa cau a la trampa del CF Badalona Futur (1‑2)

Elha perdut, 1-2, aquest diumenge al migdia alcontra unmolt ben posicionat en el camp, que ha sabut aprofitar els contraatacs que ha tingut per decidir el partit. D'aquesta manera, els homes dehan trencat una ratxa de deu mesos sense perdre a casa en campionat de, mentre que els badalonins confirmen la millora que van mostrar la passada jornada imposant-se alEl partit contra el Badalona es presentava com una bona opció per als blanc-i-vermells de situar-se líders en solitari, però caliadavant un matx que podria esdevenir una. Malgrat el mal inici de temporada que porten els badalonins, que es presentaven a Manresa després de cinc jornades consecutives, la seva plantilla és per trobar-se en posicions més còmodes de la classificació, o, fins i tot, en posicions d'optar a l'ascens.El partit ha començat amb molt joc al centre del camp però sense arribades a l'àrea, fins al minut 18, quan el rebuig d'una falta favorable als locals s'ha convertit en un contracop badaloní que ha acabat amb gol de, que ha superat en la carrera el seu defensor i ha batut Pulido amb un lleuger toc de puntera.El gol ha agafat en fred el CE Manresa que no ha reaccionat amb ocasions fins passada la mitja hora de joc. Al minut 36, una rematada de cap deha estat aturada pel porter visitant i al 39 un xut de falta deha marxat per poc fora de la porteria badalonina. El primer període ha finalitzat amb domini dels homes de Ferran Costa, però sense profunditat.A la segona part, el CE Manresa ha sortit amb empenta i la ferma voluntat d'empatar, però els visitants han estat en tot moment molt ben posicionats sobre el terreny de joc. Sureda, de nou, rematava una pilota al minut 51 que ha sortit fora per poc. El domini manresà, però, no ha estat suficient, i al minut 70, una pilota llançada des de la defensa del Badalona, ha estat controlada per la davantera i ha acabat amb la sentència, amb gol dedes de dins de l'àrea gran.Lluny d'abaixar els braços, l'equip ha premut les dents i s'ha llançat a l'atac, però fallaven els metres finals. Quan l'esperança de l'afició semblava esvair-se,, que havia sortit a la segona part, ha engaltat una voleia des de dins de l'àrea que ha significat el gol local. Era el minut 86, i poc després, la remuntada s'hauria pogut concretar si una jugada embrollada en l'que ha acabat amb dos jugadors locals per terra, no hagués acabat a córner.En els darrers minuts també el Badalona ha tingut opció de sentenciar de contraatac, però, en una brillant aturada, ho ha evitat. Malgrat la voluntat dels blanc-i-vermells, el partit ha arribat al final amb el resultat d'1-2.A la taula, l'empat delal camp deli la derrota dela casa contra l', fan que la derrota manresana sigui menys dolorosa, però a la contra, si el CE Manresa hagués guanyat s'hauria situat líder en solitari de. El CE Manresa queda en quarta posició a la taula, però a només un punt dels liders Teruel i Espanyol B.