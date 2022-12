Victòria còmoda del Grup Via CB Artés a la pista dels Lluïsos de Gràcia (51-67)

El CB Vilatorrada és a punt de recuperar 17 punts conta el Nou Bàsquet Olesa

Elcontinua amb la seva bona dinàmica, i aquest dissabte ha guanyat còmodament el, 51-67, en un matx que ha dominat des del primer quart amb avantatges que han arribat als 19 punts de diferència.Després del 3-2 gracienc a l'inici del partit, elha obert forat fins acabar el primer quart 7-14. El segon període ha resultat més igualat i ha deixat el marcador 21-30 abans d'anar als vestidors.A la tornada, els bagencs semblava quequan han arribat a la màxima diferència, amb 23-42, i més tard a 30-47 a tres minuts per al final. A partir d'aquí, però, els artesencs només han anotat un tir lliure fins al final del període i lafins als 5 punts, 43-48.Al quart definitiu,i han tornat a superar la barrera dels 10 punts, 43-54, a falta de 6 minuts, que ha arribat a la quinzena, 49-64, a menys de dos minuts per acabar, i al definitiu 51-67., amb 17 punts, i, amb 16, han estat els màxims anotadors visitants.Elha perdut a Sant Joan contra elun partit en què en cap moment no ha estat per sobre en el marcador i que han arribat a estar 17 punts per sota. No obstant això, els locals,, han arribar als darrers dos minuts de partit, quan s'han situat a només 2 punts, 63-65. L'esforç, però, els ha passat factura i el triomf ha volat cap al, 63-68.Entremig, els bagencs s'han acostat un parell de vegades al marcador, tant al primer quart, com al tercer, però quan els visitants se'ls veien a sobre, tornaven aPer part bagenca,ha estat el màxim anotador amb 16 punts, seguit d'amb 10.L'altre equip bagenc de la, jugarà diumenge a les 7 de la tarda a la pista delAmb la seva victòria, el CB Artés encapçala el grup que, amb 7 victòries i 3 derrotes, empaita el líder. Per la seva part, el CB Vilatorrada es complica la classificació i ocupa la, amb 4 victòries i 6 derrotes.La propera jornada, que es disputarà d'aquí a, acollirà un nou derbi bagenc amb el La Salle Manresa - CB Vilatorrada, dissabte (17 de desembre) a 3/4 de 6 de la tarda. El CB Artés, per la seva banda rebrà eldiumenge a 1/4 de 8 del vespre.