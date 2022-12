El CB Navàs Viscola pateix per vèncer El Olivar, però es referma a la part alta (67-63)

Més bàsquet

Elha aconseguit una important victòria a casa contra l'en un partit que semblava plàcid quan s'ha arribat al final del tercer quart, però que podia haver causat unen els darrers segons. La victòria dels bagencs, a més, se suma a l'enfrontament directe entre els dos colíders del grup, eli el, que ha acabat amb triomf dels del Baix Llobregat, i que deixa els culers a només una victòria de distància.El CB Navàs ha tingut un partit còmode fins ben entrat l'últim quart, sense grans diferències en el marcador, però sense tampoc sense que els visitants s'acostessin. El partit ha començat ambfins a l'11-11. A partir d'aquest moment, quan faltaven 3 minuts per acabar el primer quart, els del Bages han fet una estirada fins a sumar un parcial de 20-11 que els ha permès observar els visitants des d'una certa distància els dos següents quarts.El segon quart ha començat amb els locals més endollats. D'aquesta manera s'han viscut, 27-13 i després 29-15, fins arribar al descans amb el 34-27 en el marcador.Al tercer quart, els visitants han arribat a posar-se a 6 punts, 36-30, però el CB Navàs ha tornat a ampliar diferències per situar-se, de nou,, però sense acabar de decidir el partit en cap moment, com ho demostra el fet que tampoc no s'han superat els 13 punts de diferència.Quan el partit ha arribat al darrer quart amb els bagencs 11 a sobre, 54-43, i encara més, quan als dos minuts s'igualava la, 60-46, i semblava que estava més encarrilat que mai,dels visitants, han situat el 60-60 al marcador. Els navassencs no s'han espantat, i s'han escapat, de nou, de 5 punts. Quedaven 30 segons, i a la següent jugada El Olivar ha fet un triple, i, a falta de només 8 segons, ha comès falta.només ha anotat un dels dos tirs, però el rebot ha afavorit als de casa, que han rebut una nova personal.també només ha anotat el primer dels tirs, suficient per a posar-se a més d'un tir de distància i assegurar el matx.ha estat el jugador local més valorat, amb 10 punts i 10 rebots., amb 18 punts, i, amb 12, també han estat destacats.Els navassencs es consoliden en tercera posició de la taula amb un balanç de 7 victòries i 3 derrotes. La propera jornada es desplaçaran a