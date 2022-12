El Covisa Manresa consolida la seva millora a Picassent (2‑5)

Debut de Marc Riba, arribarà Calvià dissabte vinent

Fitxa tècnica

- FS Picassent: Llopis, Luis Moreno, Rodrigo, Aguado i Corpellat; Serra, Real, Nacho Gomez, Hugo, Samuel, Pablo i Cano.

- Covisa Manresa: Cella, Aaron, Noguera, Manu i Lavado; Santa, Iker, Asis, Terri, Ambros,Riba i Blasco.

- Àrbitres: Soler Vaño i Perez Climent

- Gols: 0-1 Manu 1, 1-1 Nacho Gomez 19, 1-2 Santa 24, 1-3 Iker 25, 2-3 Nacho Gomez 34, 2-4 Lavado 38, 2-5 Manu 40.



Elha aconseguit tres punts d'or aquest dissabte a, una de les pistes més complicades de la categoria, tant per la situació dels de l'a la taula com per l'ambient que es crea a les graderies. Els manresans s'han imposat per 2-5 en un partit que s'ha decidit a la segona part.Només començar el partitha avançat els manresans al marcador. El domini territorial ha estat a càrrec del conjunt bagenc, que no aconseguia finalitzar les seves accions de cara a gol. A poc del descans, el golejador localha empatat el partit i el soroll del pavelló ha afectat els manresans que han demanat un temps mort en un moment necessari.Sortint dels vestidors amb empat a un gol, el joc ha estat mes anivellat entre els dos equips, tot i una certa sensació de superioritat visitant. Dos minuts explosius del Covisa Manresa han propiciat el segon i tercer gol de forma consecutiva deixant un parcial de 1-3 a l'electrònic. Era al minut quatre del segon temps quanha fet el segon, i el monistrolencha ampliat diferències amb el tercer gol sense angle escorat a la banda.Era un resultat favorable però no definitiu com així s'ha demostrat. Nacho, altre cop, ha reduït diferències a 6 minuts per al final amb una acció d'estratègia en un servei de banda i, amb l'ambient al seu favor,Ha estatqui ha deixat glaçada la graderia amb el quart gol a dos minuts per acabar. Poc després, el sistema de porter-jugador dels de casa no ha tingut cap efecte positiu per als valencians i Manu, ratllant el final, ha fet en cinquè.El jugador de l'Anoia, fitxat aquest mateix divendres, ha tingut els seus primers minuts a la primera part del partit en terres valencianes. Pel que fa al partit de la propera jornada serà dissabte a les 4 de la tarda davant l'equip balear del. L'entrada serà gratuïta en aquest partit.