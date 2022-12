La conductora d'un turisme ha mort en un accident múltiple a la C-55 a Cardona

Laaquest dissabte en unal punt quilomètric 57,8 de laa l'altura de l'de, segons ha informat el. Elshan rebut l'avís de l'accident quan faltaven 5 minuts per a les 7 de la tarda.Per causes que encara s'estan investigant, s'ha produït un accident amb quatre vehicles implicats,. Com a conseqüència de l'accident, ha mort la conductora d'un dels turismes. Hores d'ara no ha transcendit, encara, el veïnatge de la víctima.Arran de la incidència, s'han activat tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, cinc dotacions dede la Generalitat i diverses unitats del(SEM).Quant a l'afectació viària, s'ha tallat la C-55 en els dos sentits de la marxa i ara (21.10h)Amb aquesta víctima, són 150 les persones que han mort enenguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya.