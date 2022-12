Pedro Martínez no vol fer sang després de la clara derrota contra el Joventut

Carles Duran marxa molt satisfet del Nou Congost

no ha volgut fer sang després de la clara derrota del Baxi Manresa contra el Joventut . El tècnic ha reconegut la superioritat del Joventut en totes les posicions i ha explicat que els jugadors "fan el que poden". Fins i tot, l'entrenador ha comentat que no ha vist l'equip "malament" del tot i creu que. Les crítiques, que hi són per motius tècnics, les fa Martínez als jugadorsSobre el resultat, Martínez ho ha situat en un escenari que "". De cara al proper compromís, el tècnic del Baxi Manresa creu que serà complicat però que ho. En cap cas, pensa en menystenir cap competició. Ni lacontra elni lacontra elEl tècnic del Joventut,, ha començat felicitant l'equip pel clar triomf que ha aconseguit al. En especial a. El pivot suec serà operat dilluns d'un dit i es perdrà unes quantes setmanes de joc. Birgander ha sumat tretze punts i ha capturat set rebots. El partit només ha tingut comentaris positius per a Duran. El tècnic ha destacat el bon inici, la bona lectura i la bona defensa dels seus jugadors. Tot i això, no ha considerat que el triomf fos fàcil.