El BAXI Manresa no troba arguments davant el Joventut (68‑90)

havia posat com a exemple el partit que elva jugar fa dues setmanes contra el. El partit d'aquesta tarda-vespre de dissabte contra elha començat de forma semblant. Amb els forasters obrint forat. Però el desenllaç ha estat ben diferent. Els bagencs no han tingut capacitat de reacció i. Les jornades passen, el cinc no arriba i l'equip no reacciona. És cert que queden vint-i-quatre jornades però trobarés d'allò més complicat. Ni les matemàtiques semblen un refugi on l'afició pugui agafar-se.El Baxi Manresa ha començat el partit amb. El Joventut ho ha fet amb Andrés Feliz, Pau Ribas, Joel Parra, Henry Helleson i Simon Birgander. Els manresans han sortit freds i amb poques idees en atac. El Joventut no ha tingut cap problema per distanciar-se. El domini desota el cèrcol i l'encert dedes del triple han marcat una gran distància (0-11, minut 3 ). Vaulet ha obert la llauna local. La cistella de l'argentí ha iniciat una fase en què la distància s'ha estabilitzat a l'entorn dels deu punts a favor dels visitants. El Baxi Manresa només aconseguia no despenjar-se d'una forma que podia semblar definitiva. L'aportació dedeixava el seu equip a només vuit punts del seu rival al final dels primers deu minuts (19-27).Els bagencs han començat el segon quart perdent oportunitats per acostar-se al marcador. En canvi, els desí que han aprofitat les seves per aconseguir una nova màxima renda (19-34, minut 14). I quan el Baxi Manresa sumava un parell de bones accions, el Joventut trobava algun recurs per no permetre que lafos més gran. Caroline era un dels que ho intentava barallant-se amb pivots molt més alt. L'ala-pivot demostrava que pot ser un jugador d'allò més útil. Però no era suficient. El Joventut seguia dominant còmodament a la mitja part (37-48).Feliz ha acaparat l'atac del Joventut al començar la segona part. Durant unes jugades, el Baxi Manresa era capaç de respondre. Tampoc ha durat massa estona. Una novasituava una nova màxima renda al marcador (44-61, minut 24). Pedro Martínez decidia intervenir. Sense trobar la solució. Els bagencs estaven cada vegada més lluny del seu rival. La dinàmica s'assemblava a la del dia del. A l'acabar el tercer quart, tot estava decidit (50-74).Al darrer quart el Baxi Manresa ha intentat reduir distàncies. Dani Pérez estava encertat en el llançament. Però el base no tenia l'ajuda dels seus companys. El Joventut seguia sense tenir problemes per mantenir-se ferm. El 68-90 final explica per sí sol què ha passat durant els quaranta minuts de joc i: Carlos Cortés, Jorge Fernández Martínez i Raúl Zamorano han estat els àrbitres del partit. Sense eliminats.